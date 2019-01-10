Китай успешно завершил испытания С-400

https://news.ru/storage/news/86a1ebf80062d05cdcbe4fe8f8fb0657/282035ae-7561-48ac-b2ab-679c43c18475_850.jpg Russian Ministry of Defense/Wikimedia Commons

На одном из военных полигонов Китая завершены вторые стрельбы из зенитной ракетной системы С-400. Программа испытаний российской ЗРС успешно завершена.

«Выпущенная огневой установкой системы одна ракета 48Н6Е поразила аэродинамическую мишень, летевшую на скорости более 600 м/с», — сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.

Он добавил, что других стрельб пока не планируется, программа испытаний завершена.

Ранее News.ru писал, что Россия выполнит свои обязательства по контракту поставок в Индию зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» в полном объёме и в оговорённые сроки. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Стоимость контракта на поставку Нью-Дели пяти полков новейших зенитных комплексов С-400 составляет $5,43 млрд.