«Калашников» завершил испытания беспилотника-камикадзе «ZALA Ланцет»
Анастасия Андреева
16:44, 03 июля 2019
https://static.news.ru/photo/2e5fe2d6-9d99-11e9-ae98-fa163e074e61_1024.jpg«ZALA Ланцет»Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Концерн «Калашников» завершил заводские испытания нового ударного беспилотника-камикадзе.
По словам главного конструктора компании ZALA AERO (входит в концерн госкорпорации «Ростех») Александра Захарова, специалисты проверили работу беспилотных высокоточных ударных комплексов «KYB-БЛА» и «ZALA Ланцет».
Он подчеркнул, что новый беспилотник является интеллектуальным многозадачным оружием, способным самостоятельно находить заданную цель и поражать её.
Он оснащён телевизионным каналом связи, который передаёт изображение в режиме реального времени и позволяет подтвердить успешность поражения цели, — рассказал Захаров в комментарии ТАСС.
Ранее News.ru писал, что «Калашников» в рамках выставки IDEX в Абу-Даби представил новинку — беспилотный летательный аппарат (БПЛА) KYB. Согласно информации предприятия, беспилотник сам является боеприпасом — он взрывается, достигнув цели. Скорость полёта БПЛА составит до 130 км/ч, продолжительность — 30 минут. При этом KYB сможет нести на себе 3 кг полезной нагрузки.