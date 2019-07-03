https://static.news.ru/photo/2e5fe2d6-9d99-11e9-ae98-fa163e074e61_1024.jpg «ZALA Ланцет» Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Концерн «Калашников» завершил заводские испытания нового ударного беспилотника-камикадзе.

По словам главного конструктора компании ZALA AERO (входит в концерн госкорпорации «Ростех») Александра Захарова, специалисты проверили работу беспилотных высокоточных ударных комплексов «KYB-БЛА» и «ZALA Ланцет».

Он подчеркнул, что новый беспилотник является интеллектуальным многозадачным оружием, способным самостоятельно находить заданную цель и поражать её.

Он оснащён телевизионным каналом связи, который передаёт изображение в режиме реального времени и позволяет подтвердить успешность поражения цели, — рассказал Захаров в комментарии ТАСС .

Ранее News.ru писал, что «Калашников» в рамках выставки IDEX в Абу-Даби представил новинку — беспилотный летательный аппарат (БПЛА) KYB. Согласно информации предприятия, беспилотник сам является боеприпасом — он взрывается, достигнув цели. Скорость полёта БПЛА составит до 130 км/ч, продолжительность — 30 минут. При этом KYB сможет нести на себе 3 кг полезной нагрузки.