Концерн «Калашников» подробно описал, как проектировался новейший автомат АК-12. Оружие спроектировано с использованием цифровых технологий. Изделие полностью соответствует своему «электронному макету».
Создание АК-12 начинается с «контрольной структуры», при разработке которой формируется вид компоновки автомата и ведётся проверка кинематики подвижных элементов.
Сборка изделия стартует после готовности его компонентов. После анализируются пересечения в геометрии, динамика автомата и его размерные цепи.
Ранее News.ru писал, что концерн «Калашников» закончил заводские испытания нового ударного беспилотника-камикадзе «ZALA Ланцет». Изобретение оснащено каналом связи, передающим изображение в прямом эфире для подтверждения уничтожения цели.