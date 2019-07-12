https://static.news.ru/photo/ee599550-a4a1-11e9-9106-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Калашников Media

Концерн «Калашников» подробно описал, как проектировался новейший автомат АК-12. Оружие спроектировано с использованием цифровых технологий. Изделие полностью соответствует своему «электронному макету».

Создание АК-12 начинается с «контрольной структуры», при разработке которой формируется вид компоновки автомата и ведётся проверка кинематики подвижных элементов.

Сборка изделия стартует после готовности его компонентов. После анализируются пересечения в геометрии, динамика автомата и его размерные цепи.

Ранее News.ru писал, что концерн «Калашников» закончил заводские испытания нового ударного беспилотника-камикадзе «ZALA Ланцет». Изобретение оснащено каналом связи, передающим изображение в прямом эфире для подтверждения уничтожения цели.