Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили

Ходовые испытания новых российских атомных подводных лодок «Князь Владимир» (проект 955А, «Борей-А») и «Казань» (проект 885М, «Ясень-М») завершатся летом текущего года.
По словам источника ТАСС в судостроительной отрасли, в настоящее время испытания приостановлены в связи с ледовыми условиями на полигонах Военно-морского флота (ВМФ) в северных морях.
Собеседник агентства подчеркнул, что дата завершения испытаний является плановой из-за большого числа проверок новых систем модернизированных подлодок.
«Казань» — первая атомная многоцелевая подводная лодка, построенная по усовершенствованному проекту «Ясень-М». Субмарина будет вооружена крылатыми ракетами «Калибр» или сверхзвуковыми «Оникс».
«Князь Владимир» является головной подлодкой проекта 955А («Борей-А»). Основным вооружением субмарины станут баллистические ракеты «Булава».
Ранее News.ru писал о том, что российский стратегический подводный беспилотник «Посейдон» способен стать полностью неуязвимым для существующих средств поражения вероятного противника. Аппарат двигается на километровой глубине, постоянно маневрируя. Двигатели разгоняют объект с помощью воздушной каверны (полости с водяным паром вокруг машины) до 200 км/ч.