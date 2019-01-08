Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили

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Ходовые испытания новых российских атомных подводных лодок «Князь Владимир» (проект 955А, «Борей-А») и «Казань» (проект 885М, «Ясень-М») завершатся летом текущего года.

По словам источника ТАСС в судостроительной отрасли, в настоящее время испытания приостановлены в связи с ледовыми условиями на полигонах Военно-морского флота (ВМФ) в северных морях.

Собеседник агентства подчеркнул, что дата завершения испытаний является плановой из-за большого числа проверок новых систем модернизированных подлодок.

«Казань» — первая атомная многоцелевая подводная лодка, построенная по усовершенствованному проекту «Ясень-М». Субмарина будет вооружена крылатыми ракетами «Калибр» или сверхзвуковыми «Оникс».

«Князь Владимир» является головной подлодкой проекта 955А («Борей-А»). Основным вооружением субмарины станут баллистические ракеты «Булава».

Ранее News.ru писал о том, что российский стратегический подводный беспилотник «Посейдон» способен стать полностью неуязвимым для существующих средств поражения вероятного противника. Аппарат двигается на километровой глубине, постоянно маневрируя. Двигатели разгоняют объект с помощью воздушной каверны (полости с водяным паром вокруг машины) до 200 км/ч.