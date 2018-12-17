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Испытания мощнейшего в мире БТР прошли в Израиле

twitter.com/@Hurshal

оружие [ версия для печати ]

Минобороны Израиля провело первые огневые испытания опытного образца нового бронетранспортёра Namer. Ранее американское издание The Popular Mechanics назвало этот БТР самой вооружённой машиной огневой поддержки.

Видео, снятое на испытательном полигоне, израильское военное ведомство опубликовало на своём YouTube-канале. В комментарии к ролику говорится, что стрельбы прошли успешно, ракеты поразили все воображаемые цели.

По данным The Popular Mechanics, БТР Namer, созданный на базе танка Merkava IV, получил беспилотную башню с 30-миллиметровой автоматической пушкой и выдвижной установкой для запуска противотанковых ракет Spike-MR. Кроме того, бронетранспортёр оснащён системой активной танковой защиты Trophy.

Ранее News.ru сообщал о том, что в Балтийском море прошёл испытания новейший малый ракетный корабль проекта 22800 «Мытищи». 


#израиль #оружие #СТРЕЛЬБЫ #бтр
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