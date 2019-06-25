https://static.news.ru/photo/ad224c80-9727-11e9-bc49-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Дмитрий Решетников/ТАСС

Государственные испытания российской универсальной планирующей бомбовой кассеты ПБУ-500У СПБЭ, известной как «Дрель», завершатся в 2019 году. Новые кассетные боеприпасы способны самостоятельно выбирать и идентифицировать цель, они не требуют вмешательства человека в режим прицеливания.

Изделия по теме «Дрель» заканчивают государственные испытания в текущем году. В дальнейшем предполагается принятие их на вооружение и последующее серийное производство, — цитирует ТАСС гендиректора «Техмаша» Владимира Лепина.

По его словам, трёхметровые боеприпасы запрограммированы на бронетехнику, ракетные и артиллерийские установки и полностью исключают наведение на гражданские объекты. Если кассеты по какой-то причине не достигли заданной цели, они самоликвидируются, чтобы мирное население по окончании боевых действий не подрывалось на этих боеприпасах.

Как писал News.ru, опытный образец авиационной управляемой ракеты нового поколения «Монолит» появится у российских военных в 2021–2022 годах. Она будет относиться к классу высокоточного оружия. Заместитель генерального директора концерна «Техмаш» Александр Кочкин сообщил, что её разработка идёт за счёт собственных средств.