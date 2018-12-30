Иран и КНДР могут заполучить гиперзвуковое оружие

https://news.ru/storage/news/319755348f2b0a07498dda4c5bc57653/49cca741-33f9-48d1-a4c6-5633f968a705_850.jpg Ryu Seung-Il/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В США серьёзно опасаются угрозы его распространения

Генерал-полковник армии США Сэмюэл Гривс убеждён, что Иран и Северная Корея могут с высокой долей вероятности получить доступ к технологиям создания гиперзвуковых ракет. При этом он отметил, что способов предотвратить такой исход событий не видит. После генерал подчеркнул, что именно по этой причине Вашингтону необходимо как можно скорее заняться «гиперзвуковой угрозой».

Как стало известно The National Interest, о своих опасениях Гривс рассказал на слушаниях в Сенате, которые состоялись ещё в апреле. Он стал далеко не первым, кто поднял эту проблему. Так, посвящённое ей исследование в прошлом году опубликовал аналитический центр RAND. В нём, в частности, говорится о том, что угроза распространения гиперзвукового оружия может вынудить страны следовать рискованным стратегиям с целью избежать «обезглавливающего» удара противника. В отличии от генерала Гривса аналитики предположили, что может стать препятствием для такого развития событий. Они считают, что значительно сократить опасность распространения позволит договор между Россией, США и Китаем, согласно которому страны откажутся от экспорта гиперзвукового оружия и совместной работы над ним с другими странами. В таких условиях у других государств будет гораздо меньше шансов получить собственные гиперзвуковые ракеты, так как их разработка сопряжена с решением множества сложных технических задач.

Когда материализуется гиперзвуковая угроза со стороны России и Китая, на данный момент неизвестно, пишет автор статьи. Однако американская разведка полагает, что Китай может получить ракеты уже к 2020 году. RAND пишет о том, что Москве, Пекину и Вашингтону потребуется не более десяти лет на то, чтобы прийти к соглашению о нераспространении подобного оружия. Тем не менее, отмечают аналитики, страны пока что не начали делать шаги в сторону принятия соответствующего договора.

Чрезвычайно высокая скорость, маневренность, а также высота полёта гиперзвуковых ракет делают их крайне сложными целями для систем ПРО. На сегодняшний день серьёзные программы разработки такого оружия есть только у трёх стран — США, Китая и России. Однако в Штатах опасаются, что когда Пекин и Москва «обточат» свои гиперзвуковые технологии, они станут быстро распространяться, как это уже случалось, например, с ядерным оружием.

Первого марта в ходе послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин представил образцы новейшего вооружения РФ: системы вооружений «Кинжал», «Сармат» и «Авангард», беспилотный подводный аппарат и ракету с ядерной силовой установкой.

«Кинжал» — отечественный гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, который предназначен для боевого поражения различных целей, начиная от стационарных объектов и заканчивая морскими военными кораблями.

Эксперт из Немецкого авиационно-космического центра Дирк Цимпер ранее заявил, что на сегодняшний день на Западе нет эффективных средств противодействия таким боевым системам, как «Авангард». По его словам, успешные испытания ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком показали, что он является «реальной угрозой».