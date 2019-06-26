Российские конструкторы превратят авиадесантную самоходную противотанковую пушку «Спрут-СДМ1» в плавающий танк. Об этом сообщил сотрудник АО «СКБМ» Сергей Абдулов.

По его словам, которые приводит ТАСС, новая разработка будет оснащена усиленной защитой. Кроме того, в ходовой части будет использована торсионная подвеска от БМП-3, так как она является менее прихотливой, чем...