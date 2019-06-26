Индонезия получит от РФ свыше 40 боевых машин до конца 2020 года
Анна Акимова
08:25, 27 июня 2019
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Россия планирует в течение полутора лет поставить в Индонезию 22 боевых машины БМП-3Ф и 21 бронетранспортёр БТ-3Ф. Об этом сообщили представители Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) в ходе форума «Армия-2019»
Контрактом предусматривается поставка 22 боевых машин пехоты БМП-3Ф и 21 бронетранспортёра БТ-3Ф. Рассчитываем осуществить ее до конца 2020 года, — цитирует представителя ФСВТС РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что в заключении договора на поставку боевых машин пехоты БМП-3Ф и плавающих бронированных транспортёров БТ-3Ф участвовали Рособоронэкспорт и минобороны Индонезии. Военную технику производит российское предприятие «Курганмашзавод».