https://static.news.ru/photo/64720cf8-9b34-11e9-80e1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Mil.ru, CC BY 4.0/commons.wikimedia.org/w

Индия подписала соглашение о покупке у России противотанковых управляемых ракет (ПТУР) для стоящих на вооружении индийских ВВС вертолётов Ми-35.

Как сообщает журнал India Today, сумма договора составила около $29 млн. Соглашение было подписано на условиях, что вооружение должно быть куплено и установлено в течение трёх месяцев.

Как ранее писал News.ru, в мае ВВС Индии получили от Соединённых Штатов Америки первый многоцелевой вертолёт AH-64E Apache. Всего контракт с Белым домом подписан на покупку 22 боевых машин.