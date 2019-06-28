Индия подписала соглашение о покупке у России противотанковых управляемых ракет (ПТУР) для стоящих на вооружении индийских ВВС вертолётов Ми-35.
Как сообщает журнал India Today, сумма договора составила около $29 млн. Соглашение было подписано на условиях, что вооружение должно быть куплено и установлено в течение трёх месяцев.
Как ранее писал News.ru, в мае ВВС Индии получили от Соединённых Штатов Америки первый многоцелевой вертолёт AH-64E Apache. Всего контракт с Белым домом подписан на покупку 22 боевых машин.