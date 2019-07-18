https://static.news.ru/photo/57ff747e-a9bc-11e9-b956-fa163e074e61_1024.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа рассказал об условиях, при которых возможна закупка российских истребителей пятого поколения Су-57. По словам военного, для начала самолёты должны появиться на вооружении российской армии.

Пока в Нью-Дели вопрос о сделке не стоит. Для Индии важно увидеть истребители в деле, заявил Дханоа в интервью газете « Красная звезда ».

Мы готовы рассматривать самолёт на предмет приобретения после того, как увидим его в деле, и он будет предоставлен нам на рассмотрение — проведение оценки, — отметил маршал.

Ранее News.ru сообщал, что Китай, Индию, Алжир, Вьетнам и Турцию включили в список потенциальных покупателей российских истребителей Су-57. Индия говорила о российских самолётах ещё в феврале 2019 года. Нью-Дели осталось лишь определить, насколько истребители впишутся в общую концепцию боевой авиации государства.