Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа рассказал об условиях, при которых возможна закупка российских истребителей пятого поколения Су-57. По словам военного, для начала самолёты должны появиться на вооружении российской армии.
Пока в Нью-Дели вопрос о сделке не стоит. Для Индии важно увидеть истребители в деле, заявил Дханоа в интервью газете «
Мы готовы рассматривать самолёт на предмет приобретения после того, как увидим его в деле, и он будет предоставлен нам на рассмотрение — проведение оценки, — отметил маршал.
Ранее News.ru сообщал, что Китай, Индию, Алжир, Вьетнам и Турцию включили в список потенциальных покупателей российских истребителей Су-57. Индия говорила о российских самолётах ещё в феврале 2019 года. Нью-Дели осталось лишь определить, насколько истребители впишутся в общую концепцию боевой авиации государства.