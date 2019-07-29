https://static.news.ru/photo/61a661ce-b23e-11e9-b975-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Индия подписала контракт с Россией о приобретении партии авиаракет «воздух-воздух» Р-27 для вооружения истребителей Су-30МКИ. Стоимость контракта составляет более $200 млн.

Ракеты поступят в ВВС Индии. Новое вооружение имеет увеличенную дальность, что позволит истребителям поражать самолёты противника на больших расстояниях. О подписании документа сообщает агентство ANI .

Детали соглашения издание не приводит.

Ранее News.ru сообщал, что заместитель министра национальной обороны Вьетнама генерал-полковник Бе Суан Чыонг заявил, что страна продолжит покупать российское оружие. Он подчеркнул, что российское оружие современное и высококачественное, поэтому так привлекает новых покупателей.