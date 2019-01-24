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Гражданскую версию пистолета «Удав» будут выпускать в РФ

rostec.ru

оружие [ версия для печати ]

Ростех выпустит гражданскую версию пистолета «Удав» для спортсменов-стрелков. Разработчик уверяет, что модель будет конкурировать с такими известными брендами, как Colt, Walther, Heckler&Koch, Glock, Browning, CZ и другие.

«Он сохраняет работоспособность в диапазоне температур от -50 до +70. Пистолет одинаково удобен для левшей и правшей, а в конструкции предусмотрена возможность визуального и тактильного определения наличия патрона в патроннике», — заявил индустриальный директор Ростеха Сергей Абрамов.

Ёмкость магазина нового оружия составляет 18 патронов, что на 10 больше, чем у «Макарова». «Удав» сконструирован под патрон 9х21 и предназначен для поражения защищённого противника. Его пуля способна пробить бронежилет третьего класса, писал News.ru.

Пистолет будет производиться в трех модификациях: для войск, специальных подразделений и гражданского рынка.


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