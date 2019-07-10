https://static.news.ru/photo/298a0d50-a2fc-11e9-a77b-fa163e074e61_1024.jpg «Адмирал Кузнецов» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На вооружении российского флота наконец появится атомный авианосец. Его построят после модернизации «Адмирала Кузнецова», пообещал главком ВМФ Николай Евменов.

Атомный, конечно, будет, но не в ближайшей перспективе, — сказал он на пресс-конференции на Военно-морском салоне.

В свою очередь, глава «Объединённой судостроительной корпорации» Алексей Рахманов подтвердил, что у России есть все производственные мощности для создания такого корабля.

В настоящее время «Адмирал Кузнецов» — это единственный авианесущий крейсер в составе Военно-морского флота России. Впервые он был спущен на воду в 1987 году.

Как писал News.ru, эксперт Военно-морского института США Ричард Мосс посоветовал российскому военному руководству оставить затею с ремонтом единственного авианосца «Адмирал Кузнецов». По его словам, Москва извлечёт больше пользы, если вместо этого будет строить малые ракетные катера и атомные подводные лодки проекта 885 «Ясень». Мосс считает, что использование «Адмирала Кузнецова» из-за частого и дорогого ремонта ненадёжно и неэффективно.