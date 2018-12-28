Экспорт оружия из Германии продолжает сокращаться

https://news.ru/storage/news/28a4df745fc2202121c9f823023b7cb9/d7c08dfd-aa44-44a3-8e21-6aa63dff107b_850.jpg U.S. Army/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экспорт вооружения из Германии сокращается уже третий год подряд. В этом году объём контрактов снизился на 1,5 млрд евро.

«По итогам 2018 года экспорт продукции военного назначения будет примерно на 1,5 млрд евро ниже, чем в прошлом году», — сообщило агентство DPA.

К середине декабря власти ФРГ одобрили поставки оружия в объёме 4,62 млрд евро, в прошлом году контракты были заключены на 6,24 млрд евро. Самым крупным импортёром немецкого вооружения в этом году стали Алжир, США и Австралия.

Ранее News.ru писал, что глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас выступил против размещения ракет США средней дальности на территории Европы в случае выхода Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он считает, что европейские государства не должны становиться полем для споров по вопросу наращивания вооружений