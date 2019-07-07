https://static.news.ru/photo/132a2694-a072-11e9-b1f1-fa163e074e61_1024.jpg Противотанковая управляемая ракета FGM-148 Javelin Фото: U.S. Army/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина может не рассчитывать на поставки из США новейших или дорогих образцов высокотехнологичного вооружения. Единственная и главная причина этого кроется в боязни Пентагона, что данное оружие окажется у России.

Такое мнение в интервью изданию « Апостроф » высказал бывший глава Службы внешней разведки генерал армии Украины Николай Маломуж.

В США нет уверенности, что это оружие не будет захвачено Россией или передано ей какими-то силами даже при разных режимах на Украине, — отметил офицер.

По его словам, американские поставки могут включать в себя лишь стрелковое оружие, некоторые элементы противотанковых вооружений, в частности маленькие партии ракет Javelin. Также не исключается снабжение бронированной автотехникой и катерами, средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной разведки.

Маломуж считает, что в данных обстоятельствах Украине надлежит сделать ставку на оружие отечественных производителей. Тем более, что, по его словам, существуют образцы, не уступающие европейским и даже американских аналогам.

Ранее News.ru сообщал, что украинский генерал Игорь Романенко заявил, что Киеву для противодействия России нужны ракеты, которые «доставали бы как минимум до Урала». По словам бывшего замначальника Генштаба ВСУ, испытания подобного оружия «успешно продвигаются вперёд», но на Киев распространяются ограничения, связанные с радиусом действия ракет.