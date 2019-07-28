https://static.news.ru/photo/ad081a22-b117-11e9-872d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Второй этап поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию начнётся в ближайшие месяцы.

Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

Поставки состоятся в установленные графиком сроки — в ближайшие месяцы, — сказал он « Интерфаксу ».

25 июля гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев рассказал, что первая часть поставок систем ПВО С-400 была доставлена в Турцию 30 спецрейсами, писал News.ru. Ранее Вашингтон заявил Анкаре, что считает неприемлемым развёртывание С-400 на турецкой территории и пригрозил ввести новые санкции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя этот вопрос, призвал Штаты к здравому смыслу. Американский президент Дональд Трамп в итоге не стал винить турецкую сторону за покупку российских ЗРК. Глава Белого дома сказал, что США легко продадут другим странам истребители F-35, от которых отказался Эрдоган.