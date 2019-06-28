https://static.news.ru/photo/9446ea08-9b10-11e9-a4ca-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Международный военно-технический форум «Армия-2019» за пять дней посетили 798 тыс. человек. Об этом заявил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров.

Он также отметил, что объекты форума в 35 городах и 26 субъектах РФ привлекли внимание 239 тыс. человек. Как сообщил Гончаров, в деловой программе участвовали свыше 11,5 тыс. человек.

Общее количество участников деловой программы составило 11 тыс. 598 человек, из них более 2,5 тыс. — специалисты высшей квалификации, — цитирует представителя Минобороны ТАСС .

По его словам, пятый день форума ознаменовался работой 16 делегаций, в частности, из Азербайджана, Индии, Китая, Пакистана, Таиланда и Шри-Ланки. Всего с иностранными представителями прошло 98 двусторонних встреч и переговоров, что более чем вдвое превышает показатель 2018 года.

Ранее News.ru писал, что в ходе форума «Армия-2019» были рассекречены архивные документы о первых испытаниях автомата Калашникова, которые проводились в 1943–1945 годах.