https://static.news.ru/photo/0aa80856-9fd7-11e9-8067-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Финальные испытания нового российского ракетного комплекса «Сармат» начнутся в конце 2020 года, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

К концу года значительную часть огневых испытаний завершим. Мы планируем, что к концу следующего года выйдем на завершающую стадию лётных испытаний, — цитирует слова Рогозина РИА Новости .

Ранее news.ru сообщал, что президент России Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности заявил о завершении испытаний ракеты «Сарман». По его словам, она наряду с «Авангардом» и «Цирконом» составит будущий облик Вооружённых сил РФ.

РС-28 «Сармат» — российский перспективный ракетный комплекс шахтного базирования. Он разрабатывается с 2000-х годов специалистами Государственного ракетного центра имени Макеева в качестве замены комплекса Р-36М2 «Воевода».