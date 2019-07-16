https://static.news.ru/photo/2ebdae8a-a865-11e9-8e8c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Ещё два грузовых самолёта Минобороны с компонентами российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 прибыли в Турцию. Они стали уже тринадцатым и четырнадцатым по счёту.

Лайнеры приземлились на авиабазе Мюртед, расположенной неподалёку от турецкой столицы — Анкары. Туда же прилетали и предыдущие рейсы.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda 13'üncü uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. pic.twitter.com/zvXvv6HpCd — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 17 июля 2019 г.

О прибытии очередной партии комплектующих для закупленных у России систем ПВО сообщило Министерство обороны Турции. В социальных сетях ведомство выкладывает фотоотчёты о приёме каждого рейса. Отечественное Минобороны об отгрузке компонентов ЗРС отчитывается реже. Перевозку несколькими самолётами очередной партии там подтвердили днём ранее.

Одновременно с поставками зенитных ракетных систем продолжается обучение турецких военных, которым предстоит их использовать.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda 14'üncü uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. pic.twitter.com/3oUSwFQm4V — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 17 июля 2019 г.

Компоненты С-400 Россия начала доставлять 12 июля, тогда в Турцию прибыли три военных самолёта. В дальнейшем в Анкаре начали приземляться по несколько российских военных бортов в день.

О том, сколько в общей сложности рейсов потребуется для переброски комплектующих С-400, официальной информации нет. Ранее, как писал News.ru, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что процесс может завершиться к апрелю 2020 года.

Контракт на поставку ЗРС на сумму около $2,5 млрд был подписан в 2017 году. В дальнейшем сделка предполагает совместное производство С-400 и передачу турецкой стороне некоторых технологий.