О прибытии очередной партии комплектующих для закупленных у России систем ПВО сообщило Министерство обороны Турции. В социальных сетях ведомство выкладывает фотоотчёты о приёме каждого рейса. Отечественное Минобороны об отгрузке компонентов ЗРС отчитывается реже. Перевозку несколькими самолётами очередной партии там подтвердили днём ранее.
Одновременно с поставками зенитных ракетных систем продолжается обучение турецких военных, которым предстоит их использовать.
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda 14'üncü uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. pic.twitter.com/3oUSwFQm4V
Компоненты С-400 Россия начала доставлять 12 июля, тогда в Турцию прибыли три военных самолёта. В дальнейшем в Анкаре начали приземляться по несколько российских военных бортов в день.
О том, сколько в общей сложности рейсов потребуется для переброски комплектующих С-400, официальной информации нет. Ранее, как писал News.ru, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что процесс может завершиться к апрелю 2020 года.
Контракт на поставку ЗРС на сумму около $2,5 млрд был подписан в 2017 году. В дальнейшем сделка предполагает совместное производство С-400 и передачу турецкой стороне некоторых технологий.