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Поставка зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» в Турцию будет осуществлена в течение десяти дней. Об этом заявил президент этой страны Реджеп Эрдоган «на полях» саммита G20 в японской Осаке.

О скором получении российского вооружения турецкий лидер объявил после переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

С-400 стоят как три [противоракетных комплекса] Patriot. Даже при условии, что С-400 и Patriot были бы идентичны, а они не идентичны, мы намерены руководствоваться собственными интересами, — цитирует Эрдогана NTV .

Контракт на поставку Турции четырёх ЗРС С-400 на сумму около $2,5 млрд был подписан в 2017 году. США настаивали на отказе Анкары от сделки с Москвой, угрожая всевозможными санкциями, в том числе — отказом поставлять истребители F-35. Однако Эрдоган пообещал в таком случае обратиться в Международный арбитражный суд, так как деньги за самолёты уже переведены.