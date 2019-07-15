https://static.news.ru/photo/dd37cc6c-a738-11e9-9ab2-fa163e074e61_1024.jpg Президент Турции Реджеп Эрдоган Фото: Jakob Ratz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Анкара осталась верной своему слову и приобрела у Москвы зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, которые являются самой мощной системой ПВО в мире. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Поставка С-400 началась. Прилетело восемь самолётов, и всё остальное тоже поступит. Что об этом говорили? Что мы не купим, не сможем. Мы купили? Да! В апреле 2020 года эти системы будут полностью установлены. Мы, турки, стоим на данном нами слове, — цитирует Эрдогана РИА Новости .

Президент Турции добавил, что С-400 является «самой сильной оборонной системой», выразив надежду на её совместное производство с Россией.

Как писал News.ru, Москва продолжит поставку Анкаре компонентов систем ПВО С-400 «Триумф» транспортными самолётами. По некоторым данным, подготовка специалистов для эксплуатации вооружений будет завершена в конце 2019 года.

Как заявлял ранее Эрдоган, его страна планирует организовать совместное с Россией производство систем противовоздушной обороны.