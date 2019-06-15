Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Москва начнёт поставлять в Анкару С-400 в первой половине июля. Об этом турецкий лидер сообщил журналистам на борту самолета во время возвращения из Душанбе, где он участвовал в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Мы обсудили с Россией тему С-400, это завершённое дело. Каких-либо проблем не наблюдается. Я думаю, что поставки начнутся в первой половине июля, — приводит высказывания президента телеканал NTV.
США настаивают на том, что российские ЗРС несовместимы со стандартами Североатлантического альянса, и грозит Турции санкциями за их возможное приобретение. В случае если сделка всё-таки состоится, Вашингтон угрожает задержать или вовсе отменить процесс продажи Анкаре новейших истребителей F-35.
Ранее Анкара заявила, что примет ответные меры, если США введут против неё санкции из-за покупки российских зенитно-ракетных систем, писал News.ru.