https://static.news.ru/photo/7d64633e-900b-11e9-8034-fa163e074e61_1024.jpg Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Администрация Президента России/kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Москва начнёт поставлять в Анкару С-400 в первой половине июля. Об этом турецкий лидер сообщил журналистам на борту самолета во время возвращения из Душанбе, где он участвовал в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Мы обсудили с Россией тему С-400, это завершённое дело. Каких-либо проблем не наблюдается. Я думаю, что поставки начнутся в первой половине июля, — приводит высказывания президента телеканал NTV.

США настаивают на том, что российские ЗРС несовместимы со стандартами Североатлантического альянса, и грозит Турции санкциями за их возможное приобретение. В случае если сделка всё-таки состоится, Вашингтон угрожает задержать или вовсе отменить процесс продажи Анкаре новейших истребителей F-35.

Ранее Анкара заявила, что примет ответные меры, если США введут против неё санкции из-за покупки российских зенитно-ракетных систем, писал News.ru.