https://static.news.ru/photo/76b1333e-b633-11e9-9579-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Немецкий эксперт из общества внешней политики Кристиан Меллинг завил об уязвимости НАТО перед российскими ракетами и посоветовал альянсу заняться модернизацией вооружения. Наиболее уязвимы в этом плане европейские государства: ракета 9М729 «Искандер» за несколько минут поразит «все европейские столицы, кроме Лиссабона».

Своё мнение эксперт выразил в интервью изданию Süddeutsche Zeitung . Меллинг отметил, что США находятся в безопасности: до материка российские ракеты не долетят. Но, несмотря на это, американцам тоже следует подумать над разработкой вооружения, которое будет способно поразить российские командные центры.

Ключевой вопрос сейчас заключается в том, решат ли американцы и их европейские партнеры проводить модернизацию ядерного или же неядерного оружия, чтобы получить возможность минимизировать российский потенциал устрашения, — рассуждает эксперт.

Ранее News.ru сообщал, что выйдя из ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), Соединённые Штаты намерены приступить к размещению ракет средней дальности в Азии. Об этом перед началом своего первого турне по азиатскому региону заявил новый американский министр обороны Марк Эспер. Впрочем, на пути реализации этого амбициозного плана немало препятствий.