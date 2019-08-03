Немецкий эксперт из общества внешней политики Кристиан Меллинг завил об уязвимости НАТО перед российскими ракетами и посоветовал альянсу заняться модернизацией вооружения. Наиболее уязвимы в этом плане европейские государства: ракета 9М729 «Искандер» за несколько минут поразит «все европейские столицы, кроме Лиссабона».
Своё мнение эксперт выразил в интервью изданию
Ключевой вопрос сейчас заключается в том, решат ли американцы и их европейские партнеры проводить модернизацию ядерного или же неядерного оружия, чтобы получить возможность минимизировать российский потенциал устрашения, — рассуждает эксперт.
Ранее News.ru сообщал, что выйдя из ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), Соединённые Штаты намерены приступить к размещению ракет средней дальности в Азии. Об этом перед началом своего первого турне по азиатскому региону заявил новый американский министр обороны Марк Эспер. Впрочем, на пути реализации этого амбициозного плана немало препятствий.