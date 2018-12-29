Эксперт раскрыл характеристики комплекса «Авангард»

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Стали известны высота и дальность полёта новейшего ракетного комплекса «Авангард». Характеристики раскрыл главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

По словам эксперта, у обычных межконтинентальных баллистических ракет отделение полезной боевой нагрузки происходит на высоте 1200-1500 км от поверхности Земли. У «Арсенала» этот процесс происходит на гораздо меньшей высоте, примерно 70-100 км, на которой гиперзвуковой маневрирующий блок может лететь до своей цели несколько тысяч километров. Это позволяет ему оставаться практически незамеченным для систем противоракетной обороны, рассказал Мураховский в эфире телеканала «Звезда».

Как писал News.ru, ракетный комплекс успешно прошёл все испытания и показал способность развивать скорость до 27 Махов. Журналисты американского издания The National Interest скептически оценили возможности США перехватывать такие ракеты.