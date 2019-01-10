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В эффективности и точности «Авангарда» появились сомнения

Минобороны России

оружие [ версия для печати ]

Авиаинженер Марк Солонин назвал недостатки российской гиперзвуковой ракеты «Авангард», которую президент Владимир Путин назвал подарком россиянам на Новый год.

По словам эксперта, главным минусом «Авангарда» является планирующий крылатый боевой блок.

«Значительно возрастает вероятность ошибки, вплоть до того, что мы попадём куда-то в десятках километров от цели», — сказал Солонин в интервью «Новой газете», добавив, что «обычная, свободно падающая болванка, которая стоит на вооружении многих стран, достигнет цели с вероятностью 96%».

Он пояснил, что при скорости 27 Махов ракета будет окружена раскалённым до сотен градусов ионизированным воздухом, поэтому установленные на борту локаторы не смогут ничего обнаружить. При этом, по мнению эксперта, саму ракету будет очень хорошо видно в радиолокационном и тепловом диапазонах.

«То есть вопрос о реальной боевой эффективности подобного оружия очень спорный», — заключил Солонин.

При этом он подтвердил слова Владимира Путина о том, что перехватить такую ракету практически невозможно.

Ранее News.ru писал о том, что испытание Россией гиперзвукового комплекса «Авангард» заставляет США заниматься разработкой подобных систем, хотя они и не столь ценны для американской армии. Об этом заявил глава Центра военно-политического анализа Хадсонского института (США) и эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Ричард Вайц.


#вооружение #Авангард #гиперзвуковой
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