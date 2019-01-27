Двум бригадам спецназа присвоили «гвардейские» звания

https://news.ru/storage/news/49d7d9eebcb3d9e54709d6c64489e94c/5c7d118d-b2e5-4011-ad85-b1e55e57d099_850.jpg MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о присвоении почётного наименования «гвардейская» двум отдельным бригадам специального назначения: четырнадцатой и шестнадцатой.

Согласно указам, размещённым на интернет-портале правовой информации, звания присвоены «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом». Учитывались заслуги как в мирное время, так и в условиях вооружённых конфликтов.

14-я отдельная бригада спецназа дислоцируется на Дальнем Востоке, её личный состав воевал в Афганистане и Чечне. 16-я отдельная бригада спецназа базируются в основном на территории Тамбовской области. Её отряды сражались в Афганистане, Таджикистане, Чечне и Абхазии.

Ранее News.ru писал, что российские силовики уничтожили банду боевиков «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) на Ставрополье. Спецоперацию проводила Федеральная служба безопасности. Во время задержания исламисты оказали правоохранителям сопротивление и были уничтожены ответным огнём. Пострадавших среди сотрудников ФСБ нет. По предварительной информации, участники радикальной группировки готовили теракт.