https://static.news.ru/photo/e4a647b4-a7b8-11e9-91cd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Российский борт с новой партией деталей и вооружений для зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 прибыл в Анкару. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Лайнер приземлился на военной авиабазе неподалёку от турецкой столицы — Анкары.

Продолжается отгрузка комплектующих систем ПВО и противоракетной обороны зоны дальнего действия С-400. В связи с этим двенадцатый самолёт приземлился на аэродроме Мюртед, — уведомило оборонное ведомство.

Одновременно с поставками ЗРС продолжается обучение турецких военных, которым предстоит их использовать.

Контракт на поставку С-400 на сумму около $2,5 млрд был подписан в 2017 году. В дальнейшем сделка предполагает совместное производство систем ПВО и передачу турецкой стороне некоторых технологий.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda onikinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. pic.twitter.com/JBXJFWISYN — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 16 июля 2019 г.

Компоненты ЗРС Россия начала доставлять 12 июля, тогда в Турцию прибыли три военных самолёта. В дальнейшем в Анкаре начали приземляться по несколько российских военных бортов в день.

О том, сколько в общей сложности рейсов потребуется для переброски комплектующих С-400, официальной информации нет. Ранее, как писал News.ru, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что процесс может завершиться к апрелю 2020 года.