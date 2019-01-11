USD  67.0795 EUR  76.9066
GOLD1,289 $   Brent60.90 $ Bitcoin3,646.25 $
МОСКВА-10°C05:22
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. оружие

США: Россия достигла «четвёртого измерения» в обороне

studio204/imagebroker.com/Global Look Press

оружие [ версия для печати ]

Экс-глава Северного командования США отставной генерал-майор Говард Томпсон констатировал достижение Россией и Китаем «четвёртого измерения» в оборонной сфере, что значительно сокращает возможность принятия решений в случае необходимости отражения атаки.

Он подчеркнул в своей статье для Hill, что Москва и Пекин значительно расширили свои боевые возможности за счёт гиперзвукового оружия. При этом генерал обвинил власти США в том, что они не понимают степень превосходства двух стран над США и призвал как можно скорее заняться соответствующими разработками.

Томпсон также напомнил, что Россия в декабре прошлого года провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты «Авангард», которую президент страны Владимир Путин назвал подарком россиянам на Новый год. По словам генерала, Москва наглядно продемонстрировала, что у США нет аналогичных возможностей, а противовоздушная оборона страны устарела и не сможет справиться с подобной угрозой.

При этом глава Центра военно-политического анализа Хадсонского института (США) и эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Ричард Вайц ранее высказывал противоположную точку зрения. Он подчеркнул, что вооружённые силы США могут эффективно атаковать цели и без использования каких-либо гиперзвуковых систем. В частности, благодаря большому количеству военных баз, расположенных в других странах.

Испытания «Авангарда» проводились 26 декабря по поручению президента России Владимира Путина. Ракета была запущена из позиционного района Домбаровский в Оренбуржье и, преодолев расстояние около шести тысяч километров на скорости в 27 Махов, успешно поразила цель на Камчатке.

Ранее News.ru писал о том, что авиаинженер Марк Солонин назвал недостатки российской гиперзвуковой ракеты «Авангард». По словам эксперта, главным минусом является планирующий крылатый боевой блок, из-за которого возрастает вероятность ошибки, вплоть до того, что ракета упадёт в десятках километров от цели.


#сша #россия #вооружение #гиперзвуковой
самое читаемое
политика
ЕР не одобрила законопроекты, повышающие дотацию
Госдума отказалась индексировать пенсии
оружие
Новый истребитель ПАК ДП превзойдёт МиГ-31

читайте также
оружие 04:59, 10 января 2019
В эффективности и точности «Авангарда» появились сомнения
в мире 10:25, 2 января 2019
Испытания «Авангарда» вынуждают США догонять Россию
оружие 03:31, 29 декабря 2018
Германия заметила панику в США из-за «Авангарда»
оружие 00:59, 28 декабря 2018
Итоги испытаний «Авангарда» шокировали США
Лента новостей
общество 04:24
Немцы назвали причину отвращения к туристам из России
наука 03:59
На всех этапах сборки «Союзов» установят видеорегистраторы
общество 03:29
Чайка потребовал в разы поднять зарплату прокурорам
общество 02:52
Россия будет сбивать нарушившие границу гражданские самолёты
в мире 02:31
В России назвали условия для обмена украинских моряков
Другие новости
оружие 20:20
Американский военный эсминец зашёл в Балтийское море
оружие 14:59
Турция при переговорах с США не откажется от С-400
оружие 10:46
Корабль «Североморск» зашёл в Севастополь
оружие 10:13
Китай успешно завершил испытания С-400
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top