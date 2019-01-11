США: Россия достигла «четвёртого измерения» в обороне

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Экс-глава Северного командования США отставной генерал-майор Говард Томпсон констатировал достижение Россией и Китаем «четвёртого измерения» в оборонной сфере, что значительно сокращает возможность принятия решений в случае необходимости отражения атаки.

Он подчеркнул в своей статье для Hill, что Москва и Пекин значительно расширили свои боевые возможности за счёт гиперзвукового оружия. При этом генерал обвинил власти США в том, что они не понимают степень превосходства двух стран над США и призвал как можно скорее заняться соответствующими разработками.

Томпсон также напомнил, что Россия в декабре прошлого года провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты «Авангард», которую президент страны Владимир Путин назвал подарком россиянам на Новый год. По словам генерала, Москва наглядно продемонстрировала, что у США нет аналогичных возможностей, а противовоздушная оборона страны устарела и не сможет справиться с подобной угрозой.

При этом глава Центра военно-политического анализа Хадсонского института (США) и эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Ричард Вайц ранее высказывал противоположную точку зрения. Он подчеркнул, что вооружённые силы США могут эффективно атаковать цели и без использования каких-либо гиперзвуковых систем. В частности, благодаря большому количеству военных баз, расположенных в других странах.

Испытания «Авангарда» проводились 26 декабря по поручению президента России Владимира Путина. Ракета была запущена из позиционного района Домбаровский в Оренбуржье и, преодолев расстояние около шести тысяч километров на скорости в 27 Махов, успешно поразила цель на Камчатке.

Ранее News.ru писал о том, что авиаинженер Марк Солонин назвал недостатки российской гиперзвуковой ракеты «Авангард». По словам эксперта, главным минусом является планирующий крылатый боевой блок, из-за которого возрастает вероятность ошибки, вплоть до того, что ракета упадёт в десятках километров от цели.