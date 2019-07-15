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Военный борт с очередной партией деталей и вооружений для зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 прибыл в Анкару. Об этом сообщило министерство национальной обороны Турции.

Продолжаются поставки ЗРС С-400. В связи с этим на авиабазе Мюртед приземлился девятый самолёт, — уведомило оборонное ведомство.

Сколько в общей сложности потребуется рейсов для переброски комплектующих С-400, не уточняется.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda dokuzuncu uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. pic.twitter.com/2Ciichoyaq — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 15 июля 2019 г.

Контракт на поставку зенитных ракетных систем на сумму около $2,5 млрд был подписан в 2017 году. В дальнейшем сделка предполагает совместное производство ЗРС и передачу турецкой стороне некоторых технологий.

Компоненты С-400 Россия начала доставлять 12 июля, в этот день в Турцию прибыли три военных самолёта. В последующие дни было осуществлено ещё четыре рейса. Ранее, как писал News.ru, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что процесс поставок российских систем ПВО может завершиться к апрелю 2020 года.