Контракт на поставку зенитных ракетных систем на сумму около $2,5 млрд был подписан в 2017 году. В дальнейшем сделка предполагает совместное производство ЗРС и передачу турецкой стороне некоторых технологий.
Компоненты С-400 Россия начала доставлять 12 июля, в этот день в Турцию прибыли три военных самолёта. В последующие дни было осуществлено ещё четыре рейса. Ранее, как писал News.ru, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что процесс поставок российских систем ПВО может завершиться к апрелю 2020 года.