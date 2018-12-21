CNBС сообщил о новом испытании гиперзвуковой ракеты «Циркон»

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Россия провела ещё одно успешное испытание своей гиперзвуковой корабельной ракеты «Циркон», следует из данных разведывательного управления США. Всего с 2015 года оружие было испытано пять раз.

Последнее испытание было проведено 10 декабря. Тогда «Циркон» смог развить скорость 8 Махов, или 9800,352 км/ч. По мнению американских разведчиков, РФ пытается получить ракету двойного назначения, чтобы использовать её как против морских, так и против сухопутных целей. Мероприятия показали, что российским специалистам удалось добиться устойчивого полёта ракеты, что является решающим фактором в разработке гиперзвукового оружия.

Согласно данным разведывательного отчёта США, производство «Циркона» планируется начать в 2021 году, а на вооружение она встанет уже в 2022 году.

Как пишет CNBC, Штаты будут вынуждены укрепить свои позиции, поскольку Россия и Китай продолжат наращивать арсеналы гиперзвукового оружия с «головокружительной скоростью». При этом один из руководителей программы ядерной политики Фонда Карнеги Джеймс Актон опроверг мнение о том, что эти две страны затмят «гиперзвуковые усилия» США.

«Все доказательства, которые я вижу, указывают на то, что у США гораздо более амбициозные цели, чем у русских и китайцев», — сказал он.

Несмотря на это, Актон подчеркнул, что создание «Циркона» повышает уровень угрозы и Вашингтон не может её игнорировать. Однако эксперт призвал не переоценивать риски.

Ранее News.ru писал, что в следующем году на российских кораблях и подводных лодках пройдут испытания гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон», способных разгоняться до 4–6 Махов и достигать целей на расстоянии 300–500 километров.