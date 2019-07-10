https://static.news.ru/photo/6bf96744-a315-11e9-b88a-fa163e074e61_1024.jpg «Сметливый» на якоре Фото: George Chernilevsky/Wikimedia Commons

Российский сторожевой корабль не входил в запретную зону Чёрного моря, где проходят учения Sea Breeze — 2019. Об этом заявили в пресс-службе Черноморского флота.

Сообщение ВМС Украины о якобы заходе сторожевого корабля Черноморского флота «Сметливый» в запретную зону проведения учений не соответствует действительности, — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

Там также добавили, что «Сметливый» лишь контролирует действия кораблей НАТО «в целях оперативного реагирования».



Как писал News.ru, в Чёрном море будут проведены учения для отработки взаимодействия сил НАТО. В состав противоминной группы вошли минный тральщик Orion из Франции и танкер снабжения Vesuvio из Италии. Ранее в Чёрное море вошли эсминец Королевского ВМФ Великобритании Duncan, эсминец ВМС США Carney, французский фрегат Courbet, канадский и турецкий фрегаты Toronto и Turgutreis.