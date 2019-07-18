https://static.news.ru/photo/1e76a110-a9c0-11e9-8796-fa163e074e61_1024.jpg Фото: youtube.com/Минобороны России

Межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» является оружием возмездия России в ядерной войне, как и подводный беспилотник «Посейдон». Ракета с малогабаритной ядерной энергоустановкой будет применена после того, как по территории страны-агрессора отработают боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Удар «Буревестниками» довершит «разгром всех объектов военной и гражданской инфраструктуры» противника. После этого страна-агрессор окажется в каменном веке, заявил военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в статье для « Российской газеты ».

Военный специалист уточнил, что средства противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) противника не станут преградой для «Буревестника», поскольку будут практически полностью уничтожены МБР, а оставшиеся зоны ПВО крылатая ракета сможет обойти.

Леонков отметил, что ядерная энергоустановка ракеты основана на советских проектах ядерного авиационного двигателя.

Результаты работ положили на полку архива, с которой их достали тогда, когда в области разработки компактных ядерных реакторов Россия стала единственной страной в мире, — заявил эксперт.

Ранее News.ru сообщал, что «Буревестник», получившая кодовое обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall («Небопад»), будет оснащён мощной аккумуляторной батареей 9Б280-1. Она устойчива к воздействию воды и высоких температур. Кроме того, «Буревестник», вероятнее всего, будет использовать систему коррекции по экстремальным точкам местности, однако в настоящее время данная система требует серьёзной доработки.