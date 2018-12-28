Бомбардировщик Ту-22М3М совершил первый полёт

https://news.ru/storage/news/3477eff84f5c9d50a24832d8123a19bf/c72de6de-b832-44a8-b271-acca7543f1fe_850.jpg Dmitriy Pichugin/wikimedia.org

Новейший модернизированный дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М совершил первый полёт. Ракетоносец был запущен на аэродроме имени С. П. Горбунова в Казани. Полёт длился 37 минут на высоте 1500 м.

«28 декабря 2018 года на аэродроме имени С. П. Горбунова — филиал ПАО "Туполев" — состоялся первый полет глубоко модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М», — сообщили в пресс-службе ПАО «Туполев».

В пресс-службе отметили, что самолет пилотировал летчик-испытатель Жуковской летно-испытательной и доводочной базы Олег Петунин. Глубоко модернизированные строевые самолеты Ту-22М3М начнут поступать в войска с 2021 года, сообщил «Интерфаксу» президент ОАК Юрий Слюсарь.

Ранее News.ru писал, что ракетный комплекс «Авангард» подтвердил свои характеристики в ходе трёх испытаний. Новое российское стратегическое оружие уже в следующем году поступит на вооружение. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов. Он также заявил, что «Авангард» неуязвим для систем противоракетной обороны.