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Боевые стрельбы ЗРК «Тор» попали на видео

twitter.com/@RuPol555

оружие [ версия для печати ]

Минобороны провело в Астраханской области стыковочные боевые стрельбы на зенитных ракетных комплексах «Тор-М2У». Учения сняли на видео журналисты телеканала «Звезда».

Расчёты ЗРК уничтожили около десяти скоростных маневрирующих мишеней типа «Саман», которые запускались с разных направлений и летели на минимальных и максимальных высотах. Личный состав также отработал нормативы и порядок заряжания зенитных ракетных комплексов, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Как писал News.ru, ранее Минобороны опубликовало календарь на 2019 год с ироничными подписями.


#минобороны #СТРЕЛЬБЫ #видео
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