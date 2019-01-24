Боевой робот «Уран-9» встал на защиту России

https://news.ru/storage/news/054fc505171d3fa7e0de8a75d76664eb/886f39ed-2f90-4859-a74c-dcb522161eb1_850.jpg MOD Russia/via Global Look Press

На вооружение российской армии принят боевой роботизированный комплекс «Уран-9», предназначенный для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения бронетехники противника. Об этом сообщил гендиректор концерна «Калашников» Владимир Дмитриев.

По его словам, в настоящее время завершается производство первой серийной партии 12-тонных роботов, оснащённых комплексом управляемого вооружения «Атака» с противотанковыми ракетами, реактивными огнемётами «Шмель-М», автоматом и пулемётом.

«Вообще, "Ураны" — это хороший научно-технический задел для дальнейших продуктов», — сказал Дмитриев в интервью РИА Новости и «Коммерсанту».

Кроме того, компания «766 УПТК» передана в управление концерна, оставаясь при этом в собственности Минобороны РФ.

Ранее News.ruписал о том, что Министерство обороны России опубликовало видео, на кадрах которого можно увидеть испытания новейших робототехнических комплексов «Нерехта» и «Уран-9», предназначенных для противодействия терроризму.