Боевую машину десанта БМД-4М планируют оборудовать противотанковым ракетным комплексом «Корнет», который усилит её огневую мощь.
По словам источника в оборонно-промышленном комплексе, в настоящее время разработано два варианта оснащения бронемашин.
В первом варианте комплекс интегрируется в систему управления огнём БМД-4М, что позволит вести стрельбу днём и ночью, причём даже с ходу и на плаву, — рассказал он.
Во второму случае предлагается установить «Корнет» по штыревому типу, который проще и дешевле, однако осложняет ведение огня на ходу, передаёт
Ранее News.ru писал, что начальник ракетных войск и артиллерии (РВиА) генерал-лейтенант Михаил Матвеевский рассказал о замене минимум 70% артиллерии в сухопутных войсках новейшими образцами. По его словам, этот показатель будет достигнут к 2020 году.