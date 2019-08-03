https://static.news.ru/photo/124bb054-b5bb-11e9-9891-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Боевую машину десанта БМД-4М планируют оборудовать противотанковым ракетным комплексом «Корнет», который усилит её огневую мощь.

По словам источника в оборонно-промышленном комплексе, в настоящее время разработано два варианта оснащения бронемашин.

В первом варианте комплекс интегрируется в систему управления огнём БМД-4М, что позволит вести стрельбу днём и ночью, причём даже с ходу и на плаву, — рассказал он.

Во второму случае предлагается установить «Корнет» по штыревому типу, который проще и дешевле, однако осложняет ведение огня на ходу, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что начальник ракетных войск и артиллерии (РВиА) генерал-лейтенант Михаил Матвеевский рассказал о замене минимум 70% артиллерии в сухопутных войсках новейшими образцами. По его словам, этот показатель будет достигнут к 2020 году.