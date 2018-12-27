Беспилотную артустановку для борьбы с дронами создадут в РФ

https://news.ru/storage/news/e27c75d70d417fec56f6c39fdab0a4dc/61f6d5c5-636a-4dbe-a072-251075832c98_850.jpg Alexander Chernykh/Global Look press

Специалисты Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) разрабатывают беспилотный боевой модуль «Самум», способный поражать дроны, летящие на предельно низких высотах.

По словам генконструктора завода Умахана Умаханова, артустановка предназначена для защиты объектов от ударов тактических истребителей, штурмовой авиации, вертолётов и некоторых типов беспилотников.

Он пояснил, что модуль, которым можно будет управлять дистанционно, можно устанавливать на любые самодвижущиеся платформы — бронетехнику или корабли.

Говоря о сроках создания, конструктор сообщил РИА Новости, что всё зависит от получения заказов, отметив, что пока это исключительно инициативная разработка.

В настоящее время существует два варианта данного комплекса — артиллерийский, способный поражать объекты на высоте 1,5 километра, дальность поражения — 2,5 километра, а также артиллерийско-ракетный вариант, с дальностью поражения в 6 километров и высотой в 3,5 километра. Оба комплекса оснащены ракетами «земля — воздух» типа «Игла» или «Верба».

Ранее News.ru писал о том, что в России появится новый комплекс управляемого ракетного оружия «Булат», который будут устанавливать на боевую модель перспективной бронетехники.