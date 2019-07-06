https://static.news.ru/photo/97225d9a-9fa0-11e9-87dc-fa163e074e61_1024.jpg Авианосец «Адмирал Кузнецов» Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Эксперт Военно-морского института США Ричард Мосс посоветовал российскому военному руководству оставить затею с ремонтом единственного авианосца «Адмирал Кузнецов». По его словам, Москва извлечёт больше пользы, если вместо этого, будет строить малые ракетные катера и атомные подводные лодки проекта 885 «Ясень».

Мосс считает, что использование «Адмирала Кузнецова» из-за частого и дорогого ремонта ненадежно и неэффективно. Хотя ремонт авианосца является вопросом престижа, реальная необходимость важнее. Об этом сообщает USNI .

Россия окажет НАТО и ВМС США огромную услугу, если решит потратить деньги, время и человеческий капитал, необходимые для капитального ремонта авианосца, — отметил эксперт.

Ранее News.ru сообщал, что ремонт и модернизацию авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» предполагается завершить до конца 2020 года. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Во время селекторного совещания ведомства министр отметил, что в настоящее время готовность авианосца составляет 25%. Крейсер получил свыше полусотни повреждений осенью 2018 года в результате падения крана в доке. Работы по восстановлению корабля были оценены примерно в 70 млн рублей.