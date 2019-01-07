Авиабомбу времён войны раскопали на юге Москвы

https://news.ru/storage/news/8abe48ad9510aae29a870737b39517c2/2540fc7f-fff4-4b06-93a6-cf45bf789545_850.jpg АГН «Москва»

Авиационная бомба времён Великой Отечественной войны обнаружена в Криворожском проезде в ходе проведения земляных работ.

«Авиаснаряд был найден по адресу: Криворожский проезд, дом 2, корпус 5. Жилых домов рядом с местом обнаружения бомбы нет. Сейчас место происшествия оцеплено полицией», — сообщили News.ru собственные источники в экстренных службах.

Специалисты планируют вывезти взрывное устройство в безопасное место и уничтожить.

Ранее News.ru писал, что случайный прохожий обнаружил на северо-западе Польши три крупные авиационные бомбы. Инцидент произошёл на берегу Балтийского моря в городе Мельно. По данным местной полиции, снаряды времён Второй мировой войны появились на пляже после сильного шторма.