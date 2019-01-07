Авиабомбу времён войны раскопали на юге Москвы

Авиационная бомба времён Великой Отечественной войны обнаружена в Криворожском проезде в ходе проведения земляных работ.
«Авиаснаряд был найден по адресу: Криворожский проезд, дом 2, корпус 5. Жилых домов рядом с местом обнаружения бомбы нет. Сейчас место происшествия оцеплено полицией», — сообщили News.ru собственные источники в экстренных службах.
Специалисты планируют вывезти взрывное устройство в безопасное место и уничтожить.
Ранее News.ru писал, что случайный прохожий обнаружил на северо-западе Польши три крупные авиационные бомбы. Инцидент произошёл на берегу Балтийского моря в городе Мельно. По данным местной полиции, снаряды времён Второй мировой войны появились на пляже после сильного шторма.