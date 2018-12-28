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«Авангард» успешно прошёл все испытания

Скриншот Минобороны России/Минобороны России

оружие [ версия для печати ]

Ракетный гиперзвуковой комплекс «Авангард» подтвердил свои характеристики в ходе трёх испытаний. Новое российское стратегическое оружие уже в следующем году поступит на вооружение.

«Третье испытание подтвердило все основные заявленные характеристики», — сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия 24».

Он выразил надежду, что уже со следующего года первый полк встанет на вооружение.

«Принципиальное отличие "Авангарда" в том, что невозможно спрогнозировать, где он будет в следующий момент времени. Он может маневрировать как по курсу, так и по тангажу», — подчеркнул Борисов.

Он заявил, что «Авангард» неуязвим для систем противоракетной обороны.

Ранее News.ru писал, что успешные испытания российского «Авангарда», которые подтвердили возможность развития скорости гиперзвуковой ракеты стратегического назначения в 27 махов (более 30 тыс. км/ч), не остались без внимания в США. Журналисты The National Interest мрачно оценили возможности США перехватывать такие ракеты, напомнив, что ещё в марте текущего года страны НАТО были уверены, что существование новых российских гиперзвуковых комплексов «Авангард», «Кинжал» и «Сармат», о которых сообщил президент РФ Владимир Путин, является блефом. Проведённые Россией испытания доказали всему миру возможность «Авангарда» обогнуть Землю по экватору всего за 1 час 20 минут.


#ракета #Авангард #испытания
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