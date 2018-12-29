Германия заметила панику в США из-за «Авангарда»

https://news.ru/storage/news/ca73c6546dbdc4c49a4facd3fb9a3756/c30f08b4-cd73-419d-8a4f-433d9e1142d9_850.jpg Минобороны России

Германские эксперты назвали российскую гиперзвуковую ракету комплекса «Авангард» «новогодним подарком для россиян», а также отметили, что успешные испытания заставили нервничать американских военных, вызвав настоящую панику в США.

По мнению автора статьи, опубликованной в газете Die Welt, Соединённые Штаты теперь вынуждены «действовать под нажимом».

Он отметил, что США до сих пор не располагают средствами, которые смогут отразить удар «Авангарда», поэтому Пентагон вынужден срочно искать способы создания системы противовоздушной обороны (ПВО), которая могла бы перехватить гиперзвуковые ракеты. Ведомство уже объявило срочный тендер для оборонных предприятий по созданию комплекса перехвата гиперзвукового оружия в рамках Glide-Breaker-Programm.

При этом журналист подчеркнул, что именно неуловимость для американских радаров представляет собой наиболее серьезную угрозу, а вовсе не скорость и маневренность новых ракет.

Ещё одной проблемой является малое количество мест, где можно установить радиолокационные станции. По мнению экс- главы NASA Майкла Гриффина, даже если они и найдутся, то станут первыми целями противника.

Ракетный гиперзвуковой комплекс «Авангард» подтвердил свои характеристики в ходе трёх испытаний. Новое российское стратегическое оружие уже в следующем году поступит на вооружение.

Ранее News.ru писал о том, что журналисты The National Interest мрачно оценили возможности США перехватывать такие ракеты, напомнив, что ещё в марте текущего года страны НАТО были уверены, что существование новых российских гиперзвуковых комплексов «Авангард», «Кинжал» и «Сармат», о которых сообщил президент РФ Владимир Путин, является блефом.