Армия России получит десятки новых гаубиц и РСЗО

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Вооружённые силы Российской Федерации получат новые системы залпового огня «Торнадо» и гаубицы «Мста-СМ». Поставки осуществляются по гособоронзаказу.

В 2019 году в части поступит более 40 комплексов, пишет «Интерфакс-АВН». РСЗО «Торнадо» является улучшенным вариантом «Смерча». Машина получила автоматизированную систему контроля за наведением и современные реактивные снаряды, в том числе с отделяемой осколочно-фугасной частью. Дальность стрельбы составляет около 120 км.

Самоходка «Мста-СМ» предназначена для ликвидации тактических ядерных средств, артиллерии, бронетехники и подавления противовоздушной и противоракетной обороны противника.

Ранее News.ru сообщал о проведении в Крыму военных учений с использованием берегового ракетного комплекса «Бал». В ходе тренировок отработано уничтожение морских целей условного противника.