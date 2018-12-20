Армия России получила новый автомат

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Концерн «Калашников» начал серийно поставлять образцы новейшего стрелкового оружия армии РФ. Речь идёт об автомате АК-12.

Первая партия состоит из 2,5 тыс. штук для нужд Министерства обороны. Разработка входит в состав экипировки бойца будущего «Ратник» (включает также средства ведения разведки и обеспечения связи, всего около 10 различных систем), пишет РИА Новости.

Полный переход сухопутных войск России на новые комплексы ожидается к 2020 году. В сентябре 2018-го концерн представил на суд публике машину для борьбы с агрессивной толпой «Стена», всепогодный беспилотник-амфибию ZALA 421−10 и электроцикл.

Ранее News.ru сообщал о заинтересованности Индии в производстве автомата «Калашникова». Нью-Дели не раз заявлял о том, что страна нуждается в современном стрелковом оружии.