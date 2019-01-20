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Армия РФ получит гибридный вертолёт

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оружие [ версия для печати ]

Российские оружейники приступили к созданию беспилотного вертолёта. Заказчиком научно-исследовательских работ выступает КБ «Камов».

Новая винтокрылая машина станет гибридной. Ей сможет управлять и удалённый оператор, и экипаж. Платформу будущего прототипа и определение необходимых технических характеристик специалисты должны завершить к осени 2019 года, пишет «Интерфакс».

Для успешной работы учёные проанализируют опыт пилотов практически всех видов авиации: от транспортных вертолётов до воздушных судов МЧС и МВД.

Ранее News.ru сообщал о модернизации российской гаубицы «Коалиция-СВ». Орудие получит режим стрельбы «шквал». Смысл в том, что пушка производит несколько залпов подряд под разным углом, из-за чего снаряды достигают цели одновременно.


#россия #оружие #армия #ВертолетыРоссии
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