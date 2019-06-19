https://static.news.ru/photo/6974e32a-9c69-11e9-b3d1-fa163e074e61_1024.jpg Танк Т-14 «Армата» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Россия временно отказалась от планов по экспорту танка Т-14 «Армата» из-за его высокой цены. В будущем продавать за границу эту боевую машину Москва сможет, если разработает её менее дорогие варианты.

К такому выводу пришли эксперты американского журнала The National Interest по итогам завершившегося 30 июня в России форума «Армия 2019».

Ранее News.ru сообщал, что инженеры Саратовского государственного технического университета имени Гагарина предложили модернизировать танк «Армата». Помимо обычного экипажа, в конструкцию машины планируется добавить две бронированные капсулы с операторами боевых роботов и беспилотников. Капсулы установят в передней части башни на платформе пушки танка.