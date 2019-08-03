https://static.news.ru/photo/b99f609e-b647-11e9-a465-fa163e074e61_660.jpg Фрегат «Адмирал Касатонов» Фото: MOD Russia/Global Look Press

Американский журнал The National Interest оценил всю мощь меняющегося состава Военно-морского флота (ВМФ) России по главному параду в Санкт-Петербурге. Он был приурочен к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ.

Москва показала новейший фрегат «Адмирал Касатонов» водоизмещением в 4,5 тысячи тонн. Он примечателен тем, что на его борту имеется противолодочная и противоторпедная система «Пакет-НК», говорится в материале The National Interest .

Его автор отмечает, что Россия продемонстрировала масштабную программу модернизации флота показом малых и эффективных кораблей. Они идут на смену «советскому наследию» ВМФ. В частности, по Неве прошли новый корвет «Гремящий» и дизельная подлодка «Кронштадт» проекта «Лада». Всего в параде участвовали 43 корабля и катера.

Небольшая парадная линейка 2019 года говорит о том, что в последние несколько десятилетий российский ВМФ предпринял серьёзные шаги, чтобы проложить путь для новых проектов, — отмечается в статье.

Ранее News.ru сообщал, что подавляющее большинство россиян считают ВМФ страны самым сильным в мире. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В мощь ВМФ верят две трети опрошенных социологами — 67%. При этом 89% уверены, что он способен защитить морские рубежи страны в случае реальной угрозы со стороны других государств. В 2005 году так считали 70% сограждан.