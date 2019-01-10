Американский военный эсминец зашёл в Балтийское море

https://news.ru/storage/news/cc3af1ae3f43bf8601edb4ee44c7dd26/ffab9936-96f2-44ef-aa73-2d8a2e7fbe41_850.jpg D. L. "Paul" Farley/wikipedia.org

USS Gravely

Американский ракетный эсминец USS Gravely замечен у берегов Дании. Корабль, на вооружении которого может находиться до 56 крылатых ракет «Томагавк», делает остановку в Копенгагене в Балтийском море.

Портал navy.mil опубликовал снимок, на котором видно судно ВМС США. Цель нахождения эсминца США в акватории Балтийского моря неизвестна. Но над фото на портале написано, что он зашёл в порт по ранее запланированному графику.

USS Gravely — флагман Первой постоянной военно-морской группы НАТО. Помимо крылатых ракет, судно имеет современную систему противоракетной обороны Aegis.

Ранее глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что корабли североатлантического альянса под руководством Нидерландов собираются зайти в Чёрное море, писал News.ru.