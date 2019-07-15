https://static.news.ru/photo/8251ee1f-fc07-4fff-813a-64498ce722c6_1024.jpg C-400 "Триумф" Фото: Goodvint/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф» является одной из самых эффективных систем ПВО среди существующих. При этом он имеет слабое место — ЗРК уязвим перед массированной атакой противника.

Такой вывод сделали аналитики американского центра частной разведки Stratfor .

В их отчёте отмечается, что эффективная работа С-400 требует поддержки со стороны других систем ПВО. Также американские специалисты считают, что эффективность ЗРК могут снижать географические условия, например горы. Там комплекс ограничен в противодействии низколетящим крылатым ракетам.

В Stratfor также утверждают, что наиболее полно возможности С-400 могут раскрыться лишь под управлением хорошо подготовленных военных операторов.

Ранее News.ru сообщал, что Россия продолжит поставку компонентов систем ПВО С-400 «Триумф» в Турцию транспортными самолётами. По некоторым данным, подготовка специалистов для эксплуатации вооружений будет завершена в конце 2019 года. Это предусмотрено контрактом.