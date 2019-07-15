Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф» является одной из самых эффективных систем ПВО среди существующих. При этом он имеет слабое место — ЗРК уязвим перед массированной атакой противника.
Такой вывод сделали аналитики американского центра частной разведки
В их отчёте отмечается, что эффективная работа С-400 требует поддержки со стороны других систем ПВО. Также американские специалисты считают, что эффективность ЗРК могут снижать географические условия, например горы. Там комплекс ограничен в противодействии низколетящим крылатым ракетам.
В Stratfor также утверждают, что наиболее полно возможности С-400 могут раскрыться лишь под управлением хорошо подготовленных военных операторов.
Ранее News.ru сообщал, что Россия продолжит поставку компонентов систем ПВО С-400 «Триумф» в Турцию транспортными самолётами. По некоторым данным, подготовка специалистов для эксплуатации вооружений будет завершена в конце 2019 года. Это предусмотрено контрактом.