Америка не испытывала гиперзвуковые снаряды

https://news.ru/storage/news/e855a0eaba2aa9992057b1fa3c4ce447/97ee2d3e-687c-4583-8153-d7ca94a4c18f_850.jpg US Navy/Global Look Press

Военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин заявил, что информация об испытаниях ВМС США летом 2018 года гиперзвуковых снарядов не соответствует действительности. Ранее американские СМИ сообщали о том, что миноносец USS Dewey выпустил 20 снарядов, созданных для электромагнитной рельсовой пушки.

«Ничего мне по этому поводу не известно. Американцы гиперзвукового оружия не испытывали, у них его нет», — передаёт слова Литовкина «Царьград».

Как ранее писал News.ru, ВМС США и Управление стратегических возможностей Пентагона в рамках международных военно-морских учений RIMPAC летом 2018 года испытали гиперзвуковые снаряды, которые были запущены с палубной установки эскадренного миноносца USS Dewey.