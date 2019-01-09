Америка не испытывала гиперзвуковые снаряды

Военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин заявил, что информация об испытаниях ВМС США летом 2018 года гиперзвуковых снарядов не соответствует действительности. Ранее американские СМИ сообщали о том, что миноносец USS Dewey выпустил 20 снарядов, созданных для электромагнитной рельсовой пушки.
«Ничего мне по этому поводу не известно. Американцы гиперзвукового оружия не испытывали, у них его нет», — передаёт слова Литовкина «Царьград».
Как ранее писал News.ru, ВМС США и Управление стратегических возможностей Пентагона в рамках международных военно-морских учений RIMPAC летом 2018 года испытали гиперзвуковые снаряды, которые были запущены с палубной установки эскадренного миноносца USS Dewey.