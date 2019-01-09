USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,281 $   Brent59.36 $ Bitcoin4,049.09 $
МОСКВА-14°C13:25
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. оружие

Америка не испытывала гиперзвуковые снаряды

US Navy/Global Look Press

оружие [ версия для печати ]

Военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин заявил, что информация об испытаниях ВМС США летом 2018 года гиперзвуковых снарядов не соответствует действительности. Ранее американские СМИ сообщали о том, что миноносец USS Dewey выпустил 20 снарядов, созданных для электромагнитной рельсовой пушки.

«Ничего мне по этому поводу не известно. Американцы гиперзвукового оружия не испытывали, у них его нет», — передаёт слова Литовкина «Царьград».

Как ранее писал News.ru, ВМС США и Управление стратегических возможностей Пентагона в рамках международных военно-морских учений RIMPAC летом 2018 года испытали гиперзвуковые снаряды, которые были запущены с палубной установки эскадренного миноносца USS Dewey.


самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
спорт
Тутберидзе посвятила Медведевой пост в Instagram

читайте также
оружие 04:59, 9 января 2019
США испытали гиперзвуковые снаряды с палубного орудия
В США серьёзно опасаются угрозы его распространения
оружие 16:13, 30 декабря 2018
Иран и КНДР могут заполучить гиперзвуковое оружие
В США серьёзно опасаются угрозы его распространения
оружие 15:35, 21 декабря 2018
CNBС сообщил о новом испытании гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Лента новостей
спорт 13:21
Демченко не выступит на ближайшем старте Кубка мира
в мире 13:19
Эрик Чунинг стал главой аппарат Пентагона
происшествия 13:18
Школы и детсады Челябинска остались без отопления
происшествия 13:09
Инсценировщиков ДТП в Югре приговорили к колонии
экономика 13:05
«Почта России» соберёт пошлины с клиентов онлайн-магазинов
Другие новости
оружие 12:39
Противолодочный корабль «Североморск» прошёл Босфор
оружие 12:15
Военные суда на Камчатке обкалывают лёд на базе подводных лодок
Сложная ледовая обстановка угрожает кораблям
оружие 10:13
Системы «Триумф» поставят в Индию в оговорённые сроки
оружие 08:35
Новый истребитель ПАК ДП превзойдёт МиГ-31
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top