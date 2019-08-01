https://static.news.ru/photo/204ecf1c-b456-11e9-95b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look/Global Look Press

Нынешним российским властям ничего не остаётся, кроме «танцев с бубнами». Так глава КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал намерение шаманов провести обряд, чтобы вызвать дожди и одолеть лесные пожары в Сибири.

«Эффективным менеджерам» ничего не остаётся, как устраивать танцы с бубнами. Не плясками заниматься надо, а созиданием и возрождением страны. На это, однако, господа либералы, похоже, не способны, — цитирует Зюганова « Свободная пресса ».

Как писал News.ru, шаманы Бурятии, Забайкалья и Иркутской области соберутся на Ольхоне, чтобы провести обряд по призыву дождей на лесные пожары.

Кроме того, в «Авиалесоохране» сообщали, что специалисты намерены вызвать искусственные осадки в сибирских регионах для борьбы со стихией.